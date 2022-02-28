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ДОМ.РФ: договоры льготной ипотеки не предусматривают увеличения ставок выше предельных

Совет директоров Центробанка ранее принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Кредитные ипотечные договоры по госпрограммам не предусматривают одностороннего увеличения ставок выше предельно установленных условий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ДОМ.РФ.

"Оформление ипотечных кредитов в рамках льготных госпрограмм осуществляется по фиксированным ставкам. Кредитные договоры не предусматривают одностороннего увеличения ставок банками для клиентов, выше предельно установленных условиями программы на весь срок кредита. В настоящий момент условиями льготных федеральных программ максимальная ставка по льготной ипотеке на новостройки установлена на уровне 7%, по "Семейной ипотеке" - 6%, по "Дальневосточной ипотеке" - 2%", - отметили в ДОМ.РФ.

Совет директоров Центробанка принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. По мнению регулятора, это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения. Это исторический максимум ключевой ставки. До этого рекордным значением считалась ставка в 17%, установленная в декабре 2014 года.

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