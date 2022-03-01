Риелторы сообщили о растущем спросе на готовое жилье из-за риска удорожания

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Новостройки с максимальной готовностью и вторичное жилье в большей степени интересует россиян, которые располагают наличными средствами, в условиях экономической неопределенности и роста себестоимости строительства. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные риелторы.

"Наблюдается локальный всплеск спроса на введенные в эксплуатацию новостройки или по крайней мере физически готовые (достроенные). Видимо, люди опасаются, что со строящимися объектами застройщики могут не справиться в процессе реализации из-за дорожающей себестоимости возведения домов (дорожающих или дефицитных стройматериалов)", - сказала управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров "Бест-новострой" Ирина Доброхотова.

По ее словам, те, кто сейчас покупает квартиры и апартаменты, не скрывают определенной нервозности, торопятся закрыть сделки, находящиеся на разных стадиях - от первичных переговоров до бронирования.

Многие потенциальные покупатели сейчас озабочены тем, чтобы обналичить средства и перевести рублевые вклады в более надежный актив, рассказала ТАСС генеральный директор агентства недвижимости Tweed Ирина Могилатова.

"Мы ожидаем всплеск интереса к покупке недвижимости. Думаю, что людей будут интересовать квартиры на вторичном рынке. Преимущество вторички - ее не нужно ждать", - пояснила она.

В ближайшей перспективе на рынке останутся покупатели с живыми деньгами, которые хотят поместить их в надежный актив, чтобы избежать обесценивания, отметил в свою очередь коммерческий директор - партнер риелторской компании Est-a-Tet Владимир Моребис. При этом он добавил, что на вторичном рынке и продавцы предпочитают сохранить средства в консервативном инструменте. По его словам, некоторые предпочитают "не выходить в деньги", фиксируются отказы от сделок.

Ранее эксперты сообщали ТАСС, что цены на российскую недвижимость растут под влиянием дорожающей себестоимости и кредитов. Они предполагали, что в условиях повышения ключевой ставки до 20%, ослабления курса рубля и вероятного снижения спроса в долгосрочной перспективе они существенно не упадут.