Песков заявил о сохранении ставок по выданным льготным ипотечным кредитам

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Льготные ставки по уже выданным кредитам в рамках специальных ипотечных программ поддержки населения будут сохранены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это решение [президента о сохранении ставок по уже выданным ипотечным кредитам] касается всех ипотечных кредитов, там не было дифференциации в решении", - сказал Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос, останется ли такой же льготная ипотечная ставка по соответствующим уже выданным займам.

Ранее Песков сообщал журналистам, что "Путин поручил обеспечить сохранение ставок по ипотечным кредитам - тех самых ставок, которые указаны в договорах об ипотечных кредитах". По его словам, на совещании по экономическим вопросам 28 февраля Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в ипотечных договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%.

28 февраля Банк России резко повысил ключевую ставку на 10,5 п. п., до исторического максимума - 20% годовых. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения на фоне падения курса рубля.