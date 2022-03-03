В Москве в собственность жителей передали более 540 нежилых помещений в 2021 году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Москва передала в собственность горожан более 540 нежилых помещений в 2021 году, после оформления права общедолевой собственности жители могут использовать объекты по своему усмотрению. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В 2021 году город передал собственникам помещений в многоквартирных домах 543 нежилых объекта общей площадью свыше 81 тыс. кв. м. <…> По решению мэра Москвы с конца 2014 года город передает жителям многоквартирных домов технические помещения, расположенные в этих домах. Сегодня в перечне почти 2,8 тыс. таких объектов общей площадью свыше 330 тыс. кв. м. К ним относится различное имущество общего пользования, в том числе коридоры, чердаки и подвалы", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, после оформления права общедолевой собственности жители могут использовать их по своему усмотрению: к примеру, оборудовать рабочие места консьержей или хранилища велосипедов и колясок. На момент подписания первого документа в нем числились 19 подвалов общей площадью 2,7 тыс. кв. м. С 2014 года было издано 26 специальных распоряжений, включая базовый документ. Несколько раз в год его дополняют новыми помещениями.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, из 543 помещений, которые город передал жителям многоквартирных домов в 2021 году, больше всего расположено на востоке, в центре и на севере столицы - 112, 92 и 78 объектов соответственно. Площадь самого маленького составляет 2,7 кв. м - оно находится на Открытом шоссе. А самого большого, расположенного на Севастопольском проспекте, - почти 6,5 тыс. кв. м.

"Жители домов, в которых находятся перечисленные выше объекты, имеют право оформить долевую собственность. Для этого необходимо обратиться в Росреестр. Сведения обо всех подобных объектах в многоквартирных домах находятся в открытом доступе: они регулярно публикуются на портале mos.ru и правовых сайтах, которые размещают нормативные акты с учетом последних изменений", - отмечается в материале.