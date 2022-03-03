Девелоперы в Московском регионе за сутки изменили стоимость почти половины жилья

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Девелоперы Московского региона в условиях повышения ключевой ставки до 20%, удорожания ипотеки и ажиотажного спроса массово меняют стоимость квартир в продаже, как повышая, так и понижая цены. В результате за неделю средняя цена уменьшилась на 0,6%, говорится в исследовании сервиса по поиску недвижимости ЦИАН.

"Только за последние сутки (с 1 по 2 марта) для 44% квартир и апартаментов Московского региона девелоперы изменили стоимость. За день до этого (1 марта) обновленные цены получили всего 20% лотов в продаже, а 28 февраля (в день повышения ключевой ставки) - 18%", - говорится в сообщении.

Для сравнения - до повышения ключевой ставки ежедневно цены обновлялись для 5-6% квартир и апартаментов. Причем применяется разнонаправленная стратегия - как увеличение, так и снижение цен.

Сразу после удорожания ипотеки девелоперы стали активнее предлагать дисконты - 1 марта относительно 28 февраля для 12,5% лотов в продаже стоимость была снижена, а для 7,2% - повышена. В этот же день в полтора-два раза увеличилась активность покупателей, что уже 2 марта привело к изменению стратегии: меньшая часть лотов (15,5%) получили дисконт, а почти треть (28,5%) - выросли в цене.

Однако, по данным ЦИАН, большинство застройщиков не рискуют менять цены существенно, основной диапазон - 3-4%. В результате в среднем за неделю цена квадратного метра на первичном рынке Московского региона снизилась на 0,6%.

Придерживаться единой стратегии девелоперам не позволяют два противовесных фактора - заградительные ставки по ипотеке и одновременно ажиотажный спрос на рынке, отметил руководитель "Циан. Аналитика" Алексей Попов. "В краткосрочной перспективе доля девелоперов, повышающих цены, увеличится, однако это скорее вопрос продолжительности ажиотажного спроса, который сократится в течение двух-четырех недель. Ситуация с ценами будет зависеть от мер поддержки строительной отрасли, которые пока на стадии обсуждения", - приводятся в сообщении его слова.