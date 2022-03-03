Эксперты предложили комплексно отнестись к поиску решений для жилья с соцнагрузкой

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вопрос обеспечения жильем социально незащищенных категорий граждан является одним из самых острых и требует комплексных решений. Такое мнение ТАСС высказали в четверг опрошенные эксперты.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выделять многодетным семьям бесплатные квартиры. По ее словам, в России необходимо развивать соцнайм, строить больше жилья, которое можно снять по доступной цене для молодой семьи.

Строительство значительного объема жилья за счет бюджета позволит поддержать девелоперов, которые в текущей непростой ситуации позитивно воспримут подобный шаг и будут заинтересованы в таком сотрудничестве, прокомментировала ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Надежда Коркка. "Вопрос обеспечения квартирами социально незащищенных категорий граждан является одним из самых острых при реализации государственной жилищной политики. Однако не стоит сбрасывать со счетов, что в большинстве регионов (за исключением городов федерального значения) данное направление отдано местным властям, бюджет которых ограничен, а дотации из регионального и, тем более, федерального бюджета не всегда соответствуют запросу конкретного муниципалитета. Поэтому, полагаю, что к выработке решений стоит подойти комплексно", - сказала она.

Предложение Матвиенко стоит рассматривать под различными углами, нужно параллельно решать две задачи: предоставлять жилье социально незащищенным слоям населения, а также развивать сегмент жилья соцнайма, высказал мнение в беседе с ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов. "Сейчас такими полномочиями наделены регионы, и, вероятно, если и будет принято соответствующее решение, необходимо проработать вопрос о предоставлении соответствующего объема бюджетных трансфертов, а также масштабного строительства жилья соцнайма, к примеру, определенным госзастройщиком, с параллельным вовлечением в оборот жилищных "резервов", находящихся на балансе регионов и муниципалитетов. Основной вопрос - возможности бюджета для реализации такой программы", - сказал он.

Проблема улучшения жилищных условий многодетных семей связана с тем, что им требуется квартиры большой площади - четырех и пятикомнатные, а сегодня таких квартир в массовом сегменте практически нет, или они предназначены для продажи по коммерческой цене, а не для социальных целей, сказал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Он напомнил, что в регионах РФ уже более десяти лет реализуется госпрограмма по предоставлению земельных участков для многодетных семей. "Но выделяют голый участок, а возведением дома занимается семья, зачастую хозяйственным способом, самостоятельно. В связи с этим дополнительной мерой станет развитие ипотеки на ИЖС либо оснащение участков сразу готовыми монолитными каркасами, например, из дерева - это могло бы подержать и деревообрабатывающую промышленность", - считает эксперт.