Финская YIT прекратила инвестиции в свой бизнес в РФ и остановила строительство жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Финский строительный концерн YIT приостанавливает инвестиции в строительство жилья и земельные участки на территории России из-за изменения геополитической обстановки после начала проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Геополитическая ситуация резко изменилась за последнюю неделю. <...> Эти события потребовали от YIT оперативного реагирования на кризис, в том числе ускорения стратегического пересмотра деятельности компании в России. Пока продолжается проверка, YIT решила пока не инвестировать в земельные участки и не строить новые квартиры в России", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что YIT прекращает закупки строительных материалов из России. В компании отмечают, что выручка сегмента "Жилье России" в 2021 году составила 204 млн евро, это 7% от общей выручки группы в прошлом году. В жилищном строительстве в России занято около 1,5 тыс. сотрудников компании.

В пресс-службе YIT отметили, что проекты, которые уже реализуются, будут закончены. В ноябре прошлого года сообщалось, что YIT рассматривал продажу бизнеса в РФ.

YIT Corporation - финская строительная компания со штаб-квартирой в Хельсинки, основана в 1912 году. Общее число сотрудников - 7,4 тыс. человек, компания ведет бизнес в Финляндии, России, Швеции, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литве, Чехии, Словакии и Польше.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.