Госдума одобрила в I чтении право кабмина определять наказание за срыв сроков при стройке

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума в первом чтении одобрила право правительства России устанавливать особенности наказания за ненадлежащее исполнение обязательств по долевому строительству. Этот пункт содержится в законопроекте о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

Так, правительство может получить право применять неустойку в виде штрафа, пени, других финансовых санкций или других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве.

Помимо этого, кабмин может получить право устанавливать особенности включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Речь идет о случаях, когда застройщик более чем на шесть месяцев нарушил сроки завершения строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, а также обязанности по передаче объекта долевого строительства гражданам, заключившим договор с застройщиком.