Строители направили в Минстрой около 50 инициатив по госконтрактам и поддержке отрасли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Организаторы международного форума World Build/State Contract, посвященного государственным контрактам в строительной отрасли, направили по его итогам в правительство около 50 предложений по совершенствованию законодательства в отрасли. Часть из них касается последствий введения санкций, сообщил в пятницу журналистам заместитель генерального директора СРО "Уральское объединение строителей" и "Лига проектных организаций", выступающих организаторами, Денис Снетков.

"Все предложения, порядка 50 инициатив по совершенствованию законодательства, направлены нами в Минстрой РФ, в Минфин РФ, в ФАС РФ для выработки дальнейших законодательных инициатив", - сообщил Снетков.

В организациях фиксируют, что "в связи с санкциями начался очередной скачок цен на стройматериалы", в связи с чем повышение стоимости контракта после повышения цен на стройматериалы может составлять более 30%. "[Предлагается] разрешить увеличить стоимость контракта до 50% (сегодня возможно до 30%) в связи с ростом стоимости строительных материалов, в том числе по причине санкций", - говорится в итоговых материалах форума.

Кроме того, участники форума считают, что строители вынуждены нести двойное финансовое бремя, оплачивая взносы в компенсационные фонды СРО и банковские гарантии, при этом и то, и другое обеспечивает финансовую ответственность компаний. "[Предлагается] убрать излишнюю нагрузку на малый и средний бизнес (МСБ), отменив банковские гарантии, а взносы в компенсационные фонды вносить не при вступлении в СРО, а только после победы в тендере", - говорится в материалах. Представители отрасли также предлагают выбирать победителя конкурсов из числа новых компаний малого и среднего бизнеса не по опыту, а по квалификации, что даст возможность новым малым компаниям наработать опыт.

В форуме World Build/State Contract, который прошел в Екатеринбурге в конце февраля в смешанном формате, приняли участие 5 тыс. строителей и проектировщиков из разных регионов России.