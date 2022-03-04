Лифты Щербинского завода установили во всех регионах России

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ, входит в группу ДОМ.РФ) в 2021 году поставил свои подъемники во все регионы России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Более 40% лифтов (3,2 тыс.) получили субъекты Центрального федерального округа. Из них 2,3 тыс. установлены в Москве и области, в том числе по программам реновации и капремонта. Регионы Приволжского федерального округа получили 1 205 подъемников (15%). Южный федеральный округ стал третьим по числу отгруженных лифтов ЩЛЗ - его доля составила 13%", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор ЩЛЗ Антон Артемьев, завод производит лифты, которые комплектуются безредукторной лебедкой, что позволяет экономить средства на строительстве технического этажа. "Лифты домов, построенных по реновации, мы оснащаем видеокамерами высокого разрешения, которые подключаются к городской системе видеонаблюдения. Также лифты ЩЛЗ могут быть оборудованы цифровым дисплеем на панели управления с возможностью отображения информации от внешнего источника. ЩЛЗ комплектует подъемники зеркалами со встроенным информационным дисплеем, эта опция позволяет транслировать рекламные материалы управляющей компании или застройщика", - приводятся в сообщении его слова.

Кроме того, завод оснастил лифты системами бесконтактного управления, благодаря которым подъемник можно вызвать через приложение SmartAirKey, не дотрагиваясь до кнопок.

Компания также производит лифты для социальных объектов. Так, в 2021 году был заключен контракт на изготовление 612 лифтов для 36 регионов России: 223 - для учебных заведений, среди которых РУДН, МАИ, МГТУ Станкин, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 216 - для медучреждений, 153 - для промышленных предприятий. Лифты для учебных заведений оснащены опциями для маломобильных групп населения.

Щербинский лифтостроительный завод ведет свою историю с 1943 года. Сегодня это один из крупнейших в России производителей лифтового оборудования (грузовые и пассажирские лифты, монтаж и обслуживание). С середины 2019 года ДОМ.РФ осуществляет меры по стимулированию деятельности предприятия. Поэтапная модернизация завода позволит увеличить производство профильной продукции почти на 40%.