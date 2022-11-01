В России вступает в силу ГОСТ по "зеленому" строительству многоквартирных домов

Одним из ключевых критериев является класс энергоэффективности здания от А и выше

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Национальный стандарт ГОСТ Р по "зеленому" строительству многоквартирных домов, разработанный Минстроем совместно с ДОМ.РФ, начинает действовать в России с 1 ноября 2022 года. Документ носит добровольный характер.

Как сообщила ТАСС директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая, российский стандарт разработан с учетом опыта ведущих международных систем, таких как LEED (США), BREEAM (Британия) и DGNB (Германия). Документ включает 81 критерий в 10 категориях.

Одним из ключевых критериев является класс энергоэффективности здания от А и выше. Кроме того, устанавливаются требования по рациональному водопользованию, обращению с отходами производства и потребления, безопасности эксплуатации здания. Среди критериев, направленных на сохранение здоровья жителей, использование нетоксичных материалов, отсутствие аллергенных растений, требования к качеству воды и воздуха, уровню шума в квартирах.

В национальном стандарте также прописаны нормы к архитектуре, организации и управлению строительством. "Архитектура и планировка должны быть выполнены так, чтобы здание вписывалось в окружающую городскую среду - например, учитываются цвета фасада, так как светлый фасад снижает температуру в районе расположения здания в летнее время, что особенно актуально для регионов, где жаркое лето; учитывались этажность, сомасштабность, сочетаемость с ближайшей застройкой, сохранение исторической идентичности", - пояснила Слуцкая.

Вместе с тем будет оцениваться наличие предчистовой отделки квартир, инфраструктуры в шаговой доступности, спортивных и детских площадок, создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями и использование инноваций в устойчивом развитии. "Каждая категория направлена на соблюдение принципов устойчивого развития и содержит критерии, которые в комплексе создают комфортную и безопасную среду для жителей здания", - подчеркнула директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ.

ГОСТ предполагает проведение сертификации многоквартирных домов - по итогам оценки здания смогут набрать максимум 163 балла, а для получения "зеленого" сертификата будет достаточно 82 баллов.

Доля "зеленых" домов

ДОМ.РФ еще до утверждения национального стандарта начал в единой информационной системе жилищного строительства маркировку многоквартирных зданий по нескольким обязательным критериям ГОСТа: класс энергоэффективности, детские и спортивные площадки, озеленение территории, благоустройство территории, безбарьерная среда, площадки под контейнеры для сбора твердых отходов. В результате экологичными были признаны около 16% домов от общего числа.

"Учитывая, что ГОСТ Р содержит 81 критерий, действительно "зеленых" домов по нацстандарту будет меньше. По нашим оценкам, порядка 3-5%. С запуском системы сертификации прогнозируется увеличение доли нового строительства, признанного "зеленым", - считает Слуцкая. Она добавила, что в случае наличия дополнительных стимулов для строительства таких домов, финансовых или нефинансовых, доля может вырасти на порядок.

Поддержка "зеленого" строительства

По словам Слуцкой, ДОМ.РФ как институт развития со своей стороны совместно с застройщиками ведет подготовку дорожной карты по мерам "зеленого" стимулирования, включая как налоговые преференции, льготную "зеленую" ипотеку, более доступное проектное финансирование, так и введение упрощенной сертификации материалов, инженерного оборудования.

"В апреле 2022 года президент РФ поручил рассмотреть вопрос господдержки инвестпроектов, отвечающих критериям ЕSG со сроком исполнения до 1 января 2023 года. Рассчитываем, что как результат могут появиться дополнительные стимулы для развития "зеленых" проектов в том числе и в строительстве", - отметила собеседница агентства.

Сегодня в России уже действуют некоторые преференции. В частности, организации освобождаются от налога на имущество в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, в течение трех лет со дня постановки их на учет. Однако действие этой налоговой льготы ограничено - с 1 января 2018 года она применяется на территории тех субъектов РФ, где принят соответствующий региональный закон.

"Мы видим, что некоторые банки за счет собственной маржинальности уже сегодня запускают "зеленые" продукты с минимальными скидками, но пока это точечные решения. С точки зрения системной работы ДОМ.РФ уже активно ведет диалог с Минстроем, Минфином, с Банком России, с крупнейшими кредиторами и застройщиками. Рассчитываем, что к концу года будет какое-то понимание", - добавила директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ.

Развитие "зеленых" стандартов

ДОМ.РФ совместно Минстроем России также разрабатывает проект национального стандарта для "зеленого" строительства индивидуального жилья, который обсуждается с застройщиками, архитекторами, проектировщиками и производителями материалов для частных домов, экспертами рынка "зеленого" строительства.

Разработку документа планируется завершить в 2023 году. По аналогии с многоквартирными домами будет также проводиться сертификация индивидуального и малоэтажного жилья, отметили в ДОМ.РФ.