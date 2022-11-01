Минстрой считает необходимым сократить региональные процедуры для разрешения строительства

Аналогичный процесс идет на федеральном уровне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ считает необходимым сократить число региональных и муниципальных процедур, предшествующих выдаче разрешения на строительство. Аналогичный процесс идет на федеральном уровне, заявил во вторник сообщил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе XX Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России" в Санкт-Петербурге.

"Сокращение инвестиционно-строительного цикла - самая основная задача для федерального центра и регионов. Мы большое количество процедур сократили: 96 процедур было в 2021 году, в этом году у нас 32 процедуры в стройке. <…> Есть ряд процедур (допуска - прим. ТАСС) до разрешения на строительство, которые формируют региональные и муниципальные власти, поэтому задача - однообразно отработать эти направления", - сказал он.

Глава Минстроя также напомнил об инициативе объединить правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и генплан в единый документ градостроительного планирования также ради ускорения процессов строительной отрасли. В июне 2022 года эту идею озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Необходимо модернизировать структуру подготовки градостроительной документации, как документа и стратегического, и краткосрочного планирования. <…> Нужно сократить возможности регионов в части объединения документа генерального плана и норм ПЗЗ (правил землепользования и застройки) в один документ, который позволит на базе стратегических результатов планирования определять краткосрочные пятилетние изменения, которые необходимы. Это позволит гораздо быстрее сориентироваться на решение всех задач и выйти на документ проектный и документ разрешения на строительство", - пояснил Файзуллин на форуме сегодня.

Министр отметил значительный вклад строительной отрасли в валовый продукт страны. "За 2021 год - 14,4 трлн рублей в валовом продукте, почти 12 млн работающих (в отрасли - прим. ТАСС) человек. Почти 3 трлн налогов за 2021 год. Этот год мы идем с опережением", - сказал он. По данным пресс-службы Минстроя РФ, доля строительного блока в ВВП страны составила около 11% в 2021 году.