Эксперт: рынок недвижимости на Урале один из наиболее стабильных в РФ на фоне мобилизации

Президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова отметила, что этого удается достичь благодаря участию агентов в 80% сделок, что играет важную психологическую роль

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Рынок недвижимости Екатеринбурга, который является лидером среди городов УрфО по объему ввода жилья, остается одним из наиболее стабильных в России на фоне общего падения спроса из-за объявленной ранее мобилизации. Этого удается достичь благодаря участию агентов в 80% сделок, что играет важную психологическую роль, а также постепенному выводу готовых объектов девелоперами, такое мнение выразила ТАСС президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерия Козлова.

В октябре замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщал СМИ, что жителей страны перестает интересовать приобретение жилья на фоне мобилизации. По его словам, сегодня важна скрупулезная работа с банками и застройщиками по действующему проектному финансированию, чтобы не было остановок строительных проектов.

"Относительно общей ситуации в России Екатеринбург наиболее стабилен именно за счет профессионализма маркетинга девелопмента и риелторского сообщества, 80% сделок проходит с участием агентов по недвижимости, и они играют сейчас важную психологическую и социальную функцию. Общий профессионализм участников рынка недвижимости не дает сегодня этому рынку совершать какие-то резкие скачки: к продаже предлагают не весь объем введенных объектов, вывод на рынок происходит постепенно", - сказала Козлова.

Как добавила Козлова, агент часто становится единственным звеном в сделке, обладающим уникальными навыками работы с негативными эмоциями. Его задача не только снизить негатив, успокоить покупателя, но и оказать поддержку через разъяснение, выступить медиатором, помочь найти общий язык сторонам сделки, принять правильное решение. "В среднем у жителя нашего города сделка с недвижимостью происходит не чаще трех раз в жизни, а у среднего агента - сделки с недвижимостью происходят около трех раз в месяц. Поэтому специалисты обладают повышенной стрессоустойчивостью, способны транслировать свое умение на клиентов", - отметила эксперт.

Ситуация на рынке

По данным руководителя аналитической службы УПН Михаила Хорькова, озвученным публично на Международном строительном форуме 100+ TechnoBuild, в настоящее время в Екатеринбурге 35 тыс. непроданных квартир, из которых только 18-20 тыс. находятся в открытой экспозиции. Темп роста реального предложения на рынке новостроек замедлился - за последние два года он составил 80%, за год - 17%, с начала 2022 года - всего 4%.

На вторичном рынке не продано около 8-9 тыс. квартир. К октябрю по сравнению со стабильными летними месяцами, когда на рынок вернулись "старые покупатели", взявшие паузу весной, выбор снизился на фоне неопределенности. Однако в перспективе вторичное жилье будет заметно влиять на первичное, особенно в новых районах, считает Хорьков. При этом, по данным эксперта, средняя цена на первичное жилье за последние два года выросла на 46%, на вторичном - на 34%. С начала 2022 года рост показателей по этим направлениям составил 17% и 7% соответственно.