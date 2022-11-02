Программу модернизации сетей ЖКХ могут утвердить до конца года

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что в первую очередь средства планируют потратить на замену ветхих сетей, поскольку это даст быстрый и ощутимый результат от модернизации

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ может утвердить до конца 2022 года программу модернизации сетей жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления в Совете Федерации в среду.

"Вложив где-то примерно 280 млрд рублей, плюс к этим деньгам мы сможем примерно такую же цифру привлечь дополнительно (из внебюджетных источников - прим. ТАСС), 500-600 млрд рублей - это уже серьезная программа, за [счет] которой можно получить ощутимое улучшение. Эту программу мы, если в бюджете эти деньги подтвердятся, до конца года утвердим", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что в первую очередь эти средства планируется потратить на замену ветхих сетей, поскольку это даст быстрый и ощутимый результат от модернизации. По его словам, из-за высокого износа водопроводных сетей в Крыму потери составляли до 50%.

"Пока у нас 30 млрд на следующий год для раскрутки, 100 млрд рублей - на 2024 год, и 150 млрд рублей - на 2025 год. Плюс у нас есть 150 млрд рублей с Фонда национального благосостояния дополнительно в этом году. <…> Мы выработали проект правил, что каждый регион должен получить не менее 500 млн рублей (из федерального бюджета - прим. ТАСС)", - уточнил Хуснуллин структуру финансирования запланированной программы по годам. Он добавил, что субъекты РФ, в свою очередь, должны будут привлечь не менее 20% из внебюджетных источников.