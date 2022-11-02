2 ноября, 09:28,
обновлено 2 ноября, 09:49

Матвиенко предложила сделать Минстрой единым госзаказчиком в сфере строительства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Минстрой надо сделать единым государственным заказчиком в области строительства, передав ему все объекты непрофильных ведомств. Об этом она заявила в среду на заседании СФ, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину.

"Не может ни Министерство культуры, ни Министерство здравоохранения, ни Минспорта строить. Они как профильные министерства должны давать технические задания. Если это больница, то какая она должна быть, и так далее, то же самое Министерство культуры. Все эти объекты нужно перевести в Минстрой, у нас должен быть единый заказчик в лице профессионального министерства, специализирующегося на этом", - сказала Матвиенко.

"Все федеральные деньги должны идти через единого заказчика", - добавила она. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
© Информационное агентство ТАСС
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