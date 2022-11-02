Стратегия стройотрасли России допускает ввод 120 млн кв. м жилья только к 2035 году

При этом базовый сценарий по-прежнему предполагает достижение этого показателя к 2030 году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ежегодный объем ввода 120 млн кв. м жилья при рисковом сценарии может быть достигнут в России только к 2035 году, следует из стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России, опубликованной на сайте правительства.

При этом базовый сценарий по-прежнему предполагает достижение этого показателя к 2030 году, как это утверждено в указе президента о национальных целях развития России.

Если будет реализован рисковый сценарий, то ежегодное улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей также будет достигнуто только к 2035 году, а не к 2030-му, как это предполагалось ранее.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании правительства в конце октября сообщал, что в настоящее время имеется большое количество рисков, связанных с внешними ограничениями и иными факторами, но правительство приложит максимальные усилия для реализации именно базового сценария.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Хуснуллин ранее сообщал, что общая стоимость реализации стратегии до 2030 года ориентировочно составляет 150 трлн рублей, основная часть из которых - внебюджетные источники, при этом за тот же период бюджет получит более 30 трлн рублей налогов и иных поступлений.