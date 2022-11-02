В стройотрасли России к 2030 году будет занято до 1 млн трудовых мигрантов

Согласно стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России, будут снижены административные барьеры для найма работников из государств - членов Евразийского экономического союза и стран СНГ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Власти РФ сформируют программу ускоренного обучения строительных кадров в России и снизят барьеры для найма квалифицированных работников из СНГ. Эти и другие меры позволят занять до 1 млн трудовых мигрантов в строительстве, следует из стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года, опубликованной в среду на сайте правительства.

По данным за 2021 год, в строительной отрасли работали около 6,5 млн работников более 100 профессий, говорится в документе. Причем средняя доля трудовых мигрантов в среднегодовой численности занятых в строительной отрасли в 2019-2020 годах составила 10,2% или 640 тыс. человек, а в 2021 году она выросла до 12,3% - 800 тыс. человек.

"Результатами осуществления указанных мероприятий [стратегии] являются: обеспечено соответствие профессиональной и квалификационной структуры трудовых ресурсов потребностям строительной отрасли; в строительной отрасли занято до 1 млн квалифицированных мигрантов; <…> обеспечена профессиональная подготовка (переподготовка) не менее 40 тыс. квалифицированных специалистов для строительной отрасли в год", - говорится в документе.

При этом будут снижены административные барьеры для найма работников из государств - членов Евразийского экономического союза и стран СНГ. За счет компетентных трудовых мигрантов предполагается компенсировать дефицит кадров в отрасли. Согласно документу, к 2030 году необходимо дополнительно привлечь в отрасль от 0,7 до 1,5 млн работников различной квалификации.

Также в рамках стратегии появится цифровая биржа труда, где будут публиковаться актуальные вакансии строительных компаний, занятых государственными заказами. А на базе Минстроя будет работать кадровый центр.