Гладков: в Белгородской области до конца года обеспечат жильем свыше 300 детей-сирот

На эти цели направлено 718 млн рублей из регионального бюджета и почти 16 млн рублей - из федерального

БЕЛГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Белгородской области до конца 2022 года обеспечат жильем свыше 300 детей-сирот. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков, вручая на торжественной церемонии ключи от квартир для 19 детей-сирот из Белгородского района.

"До конца года планируется обеспечить жильем 315 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на эти цели выделено 718 млн рублей из областного бюджета, еще около 16 млн рублей - из федерального", - сказал Гладков. Жилье приобретается муниципалитетами, исходя из нормы в 33 кв. м на человека.

"Я благодарен главе района и строителям, потому что есть с чем сравнить: мы строим в этом году во всех муниципальных образованиях квартиры и жилые дома, но в Белгородском районе, с моей точки зрения, лучшее жилье", - отметил Гладков, вручая ключи детям-сиротам. Он назвал район, в котором размещаются их дома "красивым и благоустроенным", подчеркнув, что там есть спортивная и детская площадки. "Я надеюсь, что вам жилье понравится, что вы создадите здесь свои семьи, что у вас будет много детей и что вы найдете свое место в жизни. Мы постараемся вам помочь и с трудоустройством, если будет такая необходимость", - заметил Гладков.

В пресс-службе губернатора региона пояснили, что все помещения перед передачей детям-сиротам проходят предварительный осмотр областной межведомственной комиссией, в состав которой входят представители как муниципалитета, так и всех профильных ведомств.