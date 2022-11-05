Россияне за два года сократили площадь планируемых к строительству частных домов

Больше жителей России намерены построить дом площадью до 100 кв. м

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россияне стали планировать к строительству частные дома меньшей площади, чем два года назад, свидетельствуют результаты опроса выставки "Малоэтажная страна" (есть в распоряжении ТАСС).

Так, если в 2020 году дом площадью от 100 до 150 кв. м планировали построить 39% респондентов, то в 2022 году эта доля сократилась до 29%. Теперь больше трети россиян (38%) планируют построить дом площадью до 100 кв. м, тогда как два года назад такие планы имели 32% опрошенных. Доля желающих построить дом от 150 до 250 кв. м сократилась с 15% в 2020 году до 10% в 2022-м.

Как отметили ТАСС в Ассоциации деревянного домостроения, такая динамика связана в первую очередь с ростом цен. По словам члена правления ассоциации, гендиректора компании "ДДМ-Строй" Веры Вавиловой, с начала 2020 года стоимость строительства увеличилась в среднем на 50%. Так, стоимость теплового контура дома из клееного бруса, который включает фундамент, стены, окна, двери и крышу (то есть без отделки и инженерных систем), начинается от 60-65 тыс. рублей за квадратный метр.

Кроме того, сокращение площади обусловлено тем, что о доме за городом после пандемии задумалось гораздо большее количество людей, в том числе тех, кто не имеет лишних денег на его приобретение, отметили в Ассоциации деревянного домостроения.

Опрос проводился в октябре 2022 года среди 2,7 тыс. человек, планирующих строительство частного дома.