В КБР капремонт многоквартирных домов будет софинансироваться из бюджета региона

В регионе также увеличат размер взноса за капитальный ремонт

НАЛЬЧИК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) будут софинансировать капитальный ремонт многоквартирных домов с 2023 года для улучшения выполнения региональной программы капремонта, сообщил ТАСС прокурор республики Николай Хабаров.

Утвержденный в республике размер минимального взноса за капремонт общего имущества (6,22 рублей за 1 кв. м) не обеспечивает должного финансирования и проведение запланированных работ, отмечают в прокуратуре.

"По результатам рассмотрения принятых прокуратурой мер реагирования правительством республики принято решение об увеличении размера взноса за капитальный ремонт (в 2023 году - до 7,15 рублей, в 2024 - до 8 рублей, в 2025 - до 9 рублей). Кроме того, в целях завершения не выполненных в 2021 году работ по капитальному ремонту и предупреждению подобных фактов в дальнейшем правительством республики принят комплекс мер, направленных на бюджетное софинансирование работ по капремонту начиная с 2023 года", - рассказал Хабаров.

Прокуратурой республики Региональному оператору капитального ремонта многоквартирных домов КБР предъявлен административный иск о признании незаконным его бездействия по реализации мероприятий программы капремонта и взысканию задолженности по взносам, а также о его понуждении к проведению невыполненных ремонтов, запланированных на 2021 г., он находится на рассмотрении.

"Ранее допущенные недостатки в работе <...> [Регионального оператора капремонта] стали следствием неисполнения плановых мероприятий - из 102 запланированных на 2021 год работ по капремонту многоквартирных домов до настоящего времени соответствующие контракты не заключены по 21 дому", - уточнил Хабаров.

В организации работы этого некоммерческого фонда имеются недостатки, которые в настоящее время активно устраняются под контролем органов прокуратуры республики и курирующего министерства строительства и ЖКХ КБР, пояснил Хабаров. "Благодаря принятым прокуратурой мерам реагирования, а также усилению работы Фонда по устранению ранее допущенных недостатков в организации работы, уровень собираемости взносов в республике вырос практически до общероссийского показателя. Так, общий уровень за восемь месяцев 2022 года составил 77,94% (аналогичный период прошлого года - 63,94%), в июле-августе 2022 года он достиг 95,69% (годом ранее за этот период - 94%), указанный показатель, безусловно, является высоким, мы видим положительную динамику", - добавил прокурор КБР.