Кабмин продлил срок действия упрощенного порядка выдачи разрешений на строительство

Как и в 2022 году, для начала строительства и его окончания застройщику не надо будет предоставлять органам строительного надзора градостроительный план земельного участка и некоторые другие документы

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Правительство России продлило до конца 2023 года срок действия упрощенного порядка выдачи разрешений на строительство, а также на ввод построенного объекта в эксплуатацию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в четверг на сайте кабмина.

"Как и в 2022 году, для начала строительства и его окончания застройщику не надо будет предоставлять органам строительного надзора градостроительный план земельного участка и ряд других документов", - говорится в сообщении. Также не потребуются решения органа власти о подготовке проекта планировки территории, а срок его согласования будет составлять 10 рабочих дней.

Кроме этого, кабмин продлил упрощенный порядок проведения государственной экспертизы проектной документации. Если застройщик заменил указанные в проекте стройматериалы на не уступающие по качеству аналоги, повторная экспертиза будет проведена бесплатно, а сроки ее проведения составят 14 рабочих дней. Если же замена стройматериалов на аналоги не привела к увеличению стоимости строительства более чем на 30%, повторная экспертиза проекта проводиться не будет, отмечается на сайте правительства.

"Благодаря этим мерам в 2022 году время строительства разных объектов сократилось на срок от трех месяцев до года. В наступающем году они помогут застройщикам завершить начатые и инициировать новые проекты строительства в сложной макроэкономической ситуации", - подчеркивается в сообщении.

Подписанное постановление подготовлено для исполнения поручения президента, которое он дал в августе 2022 года по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного развитию строительной отрасли.