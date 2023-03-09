Участники СВО получат отсрочку регистрации прав на жилье, взятого по льготной ипотеке

По словам премьера Михаила Мишустина, для участников программы "Дальневосточная ипотека" сохранится не только процентная ставка, но и "возможность позже, чем по стандартным условиям, прописаться по адресу жилого помещения, купленного или возведенного за счет средств" дальневосточной ипотеки

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) смогут получить отсрочку для регистрации прав на жилье, взятое по программам льготной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства.

"Тем (участникам СВО - прим. ТАСС) из них, кто взял кредит по программе "Льготная ипотека" на строительство или приобретение частного дома, станет доступна отсрочка для регистрации прав на него", - сказал глава кабмина. Кроме того, отметил Мишустин, для участников программы "Дальневосточная ипотека" сохранится не только процентная ставка, но и "возможность позже, чем по стандартным условиям, прописаться по адресу жилого помещения, купленного или возведенного за счет средств" дальневосточной ипотеки.

"Ребята сейчас проходят службу, и важно освободить их от необходимости заниматься формальностями", - подчеркнул председатель правительства.

Он также обратил внимание на то, что кабинет министров совершенствует механизмы господдержки ипотечного рынка,"чтобы больше людей решили квартирный вопрос". Так, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, предоставляется право на оформление "Семейной ипотеки" для покупки жилья на вторичном рынке, если в их регионе не ведется строительство многоквартирных домов.

Помимо этого, рассказал Мишустин, средства льготной, семейной, дальневосточной и IT-ипотек можно будет направлять и на приобретение готового жилья у закрытых паевых инвестиционных фондов. "Это даст дополнительные возможности для граждан, а также и для застройщиков", - отметил он.