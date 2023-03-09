Права почти 5,9 тыс. обманутых дольщиков восстановили в январе-феврале

Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, достроены и введены в эксплуатацию 12 домов жилой площадью 76,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Публично-правовая компания "Фонд развития территорий" (ФРТ) вместе с российскими регионами восстановили права около 5,9 тыс. обманутых дольщиков по итогам первых двух месяцев 2023 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщается в четверг на сайте правительства России.

"За январь и февраль в стране восстановлены права порядка 5,9 тыс. дольщиков. С помощью федеральных механизмов помощи дольщикам достроены и введены в эксплуатацию 12 домов жилой площадью 76,5 тыс. кв. м. Квартиры в них получат 1,6 тыс. граждан", - цитируют в сообщении Хуснуллина.

Из общего числа восстановленных в правах за два месяца 400 людям ФРТ выплатил компенсации совокупным объемом 1,3 млрд рублей. Еще 3,9 тыс. человек помогли за счет региональных механизмов: например, привлечения нового инвестора для завершения строительства, предоставления компенсационного жилья или выплат.

По словам генерального директора ФРТ Ильшата Шагиахметова, только в феврале в РФ восстановили права 2 тыс. дольщиков.

В 2022 году в России помогли 54 тыс. обманутых дольщиков.