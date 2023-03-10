"Глория джинс" откроет магазин на месте флагмана H&M в центре Москвы

По данным источников агентства, открытие запланировано на весну

МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Компания "Глория джинс" выиграла тендер на право открыть магазин в комплексе "Галерея Актер" на углу Тверской улицы и Пушкинской площади в Москве, который ранее занимал флагманский магазин H&M. Об этом ТАСС сообщили источники на рынке коммерческой недвижимости.

"Глория джинс" выиграла тендер на право открыть флагманский магазин на месте крупнейшего в России флагмана H&M. Компания займет все площади, который ранее арендовал в "Галерее Актер" покинувший РФ ретейлер. Открытие магазина планируется весной", - рассказали источники агентства. Компании "Глория джинс" и NF Group (консультант сделки) подтвердили ТАСС информацию о выигранном тендере.

Уход и приостановка деятельности международных брендов вывели на рынок качественные площади, которые ранее были недоступны для локальных компаний из-за высокой конкуренции, прокомментировала ТАСС директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина. "Открытие магазина в "Галерее Актер" поможет "Глория джинс", которая на сегодняшний день и так является лидером своего сегмента, качественно увеличить покупательскую аудиторию, а расположение на центральной торговой улице города даст дополнительный маркетинговый потенциал узнаваемости бренда", - считает собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что аренду помещений в комплексе "Галерея Актер" обсуждал "Стокманн" (российская часть бизнеса). Здание перепроектировано и отремонтировано под моноарендатора, имеет большую арендопригодную площадь 5 тыс. кв. м, а также ряд ограничений в силу планировки и этажности, рассказывали ТАСС в консалтинговой компании CORE.XP. Зданием владеет азербайджанский фонд "Софаз".

В июле 2022 года крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работала с 2009 года. В рамках этого процесса компания решила открыть магазины на некоторое время для продажи оставшихся товаров, далее они постепенно закрывались по мере распродажи стоков. Флагманский магазин на Тверской улице закрылся 30 ноября. Как сообщали ТАСС в пресс-службе компании, в начале декабря 2023 года ретейлер закрыл в России все магазины, их было порядка 150.

О компании

"Глория джинс" - крупнейший модный ретейлер в России. На 31 декабря 2022 года у компании было 675 магазинов более чем в 300 городах, собственные фабрики в России, центры разработки и производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Товары бренда представлены на крупнейших маркетплейсах и в собственном интернет-магазине.

Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 млрд рублей, по данным неаудированной управленческой отчетности.