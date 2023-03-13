Эксперты: аренда квартир в Москве подешевела на фоне роста числа объявлений о сдаче

По данным "Авито. Недвижимость", однокомнатная квартира в столице обойдется в 33 тысячи рублей в месяц, студия - в 32 тысячи рублей, а двухкомнатная - в 45 тысяч рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Цены аренды квартир в Москве в феврале 2023 года по сравнению с февралем 2022 года снизились в среднем на 2,5% на фоне роста числа объявлений о сдаче в среднем в 2,73 раза. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в "Авито. Недвижимость".

"За месяц цены на аренду квартир в Москве снизились на 2,5%. За год стоимость аренды также снизилась на 2,5% в феврале 2023 года относительно февраля 2022-го. "Однушка" в столице обойдется в 33 тысячи, студия - в 32 тысячи рублей, а "двушка" - в 45 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Так, серьезнее всего стоимость аренды просела в категории квартир с четырьмя и более комнатами - на 31%. Помесячная цена сдачи трехкомнатных квартир снизилась на 11,4%, студий - на 8,6%, двухкомнатных - на 6,3%, однокомнатных - на 5,7%.

При этом число предложений долгосрочной аренды в столице в среднем выросло к марту в 2,73 раза по итогам года. Так, по данным классифайда, больше всего объявлений о сдаче за год стало в категории двухкомнатных квартир - в три раза больше, чем в феврале 2022 года. Предложение однокомнатных квартир выросло в 2,86 раза, студий - в 2,6 раза, трехкомнатных - в 2,5 раза, четырехкомнатных и большей площади квартир - в 1,9 раза.

При этом спрос на аренду квартир в столице рос медленнее за минувший год. Значительнее всего он увеличился в категории четырехкомнатных и квартир большей площади - на 85,3%. Спрос на студии вырос на 30,7%, на трехкомнатные квартиры - на 16,7%. Динамика на двухкомнатные и однокомнатные квартиры составила 7,2% и 6% соответственно.

"Весной спрос на аренду может начать расти, но рынок продолжает зависеть от глобальный экономических и политических факторов. Сейчас мы по-прежнему видим снижение спроса на долгосрочную аренду и увеличение объема предложения. Это влияет на ставки в Москве и на всех других крупных рынках России: цены медленно снижаются. Это, естественно, вынуждает собственников активнее давать дисконты. По нашим оценкам, средний размер скидки по-прежнему 10-15%", - процитировали в сообщении руководителя категории долгосрочной аренды "Авито. Недвижимость" Константина Каменева.