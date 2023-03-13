Выручка Gloria Jeans на месте флагмана H&M в Москве может достичь 1 млрд рублей

Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько отметила, что остается вопросом, каким ассортиментом будет обеспечена площадь около 5 тыс. кв. м при среднем размере магазинов ретейлера в 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Выручка магазина Gloria Jeans, который планируется к открытию на месте флагманского магазина H&M на углу Тверской улицы и Пушкинской площади в Москве, может составить около 1 млрд рублей в год. Такое мнение высказала ТАСС старший директор, глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

"По выручке Тверская входила в топ-10 магазинов мира у H&M. Ожидается, что выручка должна быть около миллиарда рублей в год", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что остается вопросом, каким ассортиментом будет обеспечена такая большая площадь (около 5 тыс. кв. м) при среднем размере магазинов ретейлера в 1 тыс. кв. м.

В целом достичь такого показателя выручки реально, у большинства ретейлеров она составляет в среднем от 0,5 до 1,5 млрд рублей в год, высказала ТАСС мнение директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина.

Ранее ТАСС сообщал, что Gloria Jeans выиграла тендер на право открыть флагманский магазин на месте флагмана H&M. Открытие магазина планируется весной.

В июле 2022 года крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть деятельность в России, где она работала с 2009 года. Флагманский магазин на Тверской улице закрылся 30 ноября 2022 года. В начале декабря 2022 года ретейлер закрыл в России все магазины, их было порядка 150.