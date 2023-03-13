В России за счет инфраструктурных кредитов ввели почти 6 млн кв. м жилья в 2022 году

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, строительная отрасль России достигла рекордного показателя по вводу жилья в 102,7 млн кв. м

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более 5,58 млн кв. м жилья или 5% от общего объема в 102,7 млн кв. м ввели в эксплуатацию в России в 2022 году за счет инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщается на сайте Правительства РФ в понедельник.

"В прошлом году строительная отрасль России достигла рекордного показателя по вводу жилья - 102,7 млн кв. м. Важный вклад в этот результат внесли проекты по созданию социальной, инженерной, транспортной и другой инфраструктуры, финансируемые за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Благодаря таким проектам, по данным регионов, было сдано более 5,58 млн кв. м жилья", - цитируется Хуснуллин в сообщении.

Вице-премьер отметил наилучший результат в этом направлении в Московской области, где за счет ИБК было введено в эксплуатацию 1 млн кв. м жилья или 7% от общего ввода в 2022 году. В Санкт-Петербурге благодаря ИБК в 2022 году сдали 19% от всего объема или 653,5 тыс. кв. м, в Свердловской области - 20% от ввода или 573 тыс. кв. м, в Тюменской области - 21% от ввода или 478 тыс. кв. м. Замыкает список пяти регионов, получивших наилучший результат в ИБК в 2022 году, Рязанская область с 42% от ввода или 330 тыс. кв. м.

ИБК также позволили создать дополнительные 46,6 тыс. рабочих мест в 2022 году, отметил, в свою очередь, генеральный директор публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов. "Кроме того, реализация инфраструктурных проектов, по данным из регионов, уже привлекла в отрасль 515,89 млрд рублей из внебюджетных источников. Это частные средства, которые пошли на реализацию инвестиционных проектов преимущественно в сфере жилищного строительства", - привели его слова.

Всего объем ИБК на 2021-2025 годы составлял 1 трлн рублей. Дополнительно к ним президент РФ Владимир Путин распорядился выделить 250 млрд рублей в 2023 году. Сверх этого запланировано 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта.