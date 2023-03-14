В феврале по нацпроекту из аварийных домов переселили почти 7 тыс. человек

Вице-премьер Марат Хуснуллин напомнил, что в целом по нацпроекту "Жилье и городская среда" необходимо переселить 536,56 тыс. человек и ликвидировать 9,53 млн кв. м аварийного жилищного фонда

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Почти 7 тыс. человек на территории РФ переселено из аварийных домов в феврале 2023 года, мероприятия выполняются в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом во вторник сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Только за два месяца этого года улучшены жилищные условия порядка 10,8 тыс. человек, ранее проживавших в аварийных домах площадью почти 173,3 тыс. кв. м. В феврале жилищные условия улучшили по программе 6,93 тыс. граждан, было расселено почти 115,6 тыс. кв. м непригодного жилья", - цитируется Хуснуллин.

Он также напомнил, что в целом по нацпроекту "Жилье и городская среда" необходимо переселить 536,56 тыс. человек и ликвидировать 9,53 млн кв. м аварийного жилищного фонда. По данным на 1 марта 2023 года, расселено 8,1 млн кв. м непригодного для проживания жилищного фонда, переселены 482 414 человек. Из них 117 747 граждан переехали из такого жилья площадью 2,1 млн кв. м за счет собственных средств субъектов РФ.

В 2023 году ожидается, что в субъектах РФ будет расселено более 2,6 млн кв. м аварийного жилья, при этом 40 регионов в полном объеме завершат текущую программу переселения, рассказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. "С 2019 года Фонд развития территорий (оператор программы переселения - прим. ТАСС) перечислил в субъекты РФ 346,6 млрд рублей. В 2023 году было одобрено перечисление регионам денежных средств в размере почти 4 млрд рублей", - приводятся его слова в сообщении.