УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о планах вывести объекты ФСИН и Минобороны из центров дальневосточных городов, чтобы построить на их месте жилье, социальные объекты и парки.
"Есть специфическая черта городов, о которых мы сегодня говорим. В их центральной части значительные территории занимают объекты Минобороны, ФСИН и других федеральных ведомств", - констатировал Путин, открывая во вторник совещание о реализации программ развития дальневосточных городов.
"Есть предложение о выводе подобных объектов в другие места, чтобы освободившееся пространство использовать для возведения жилья, социальных объектов, парков и так далее", - перечислил он.
Современный Дальний Восток
По словам Путина, Дальний Восток нужно сделать по-настоящему современным и "притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса".
Российский лидер отметил, что за последние десять лет удалось добиться "заметных результатов" в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока.
Президент также напомнил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2021 году было объявлено о запуске большого проекта по развитию дальневосточных городов. Он охватывает все административные центры субъектов и города, где живет более 50 тысяч человек, а также Тынду и Северобайкальск - "важнейшие точки Байкало-Амурской магистрали".
Повышение уровня жизни в регионе
Он подчеркнул, что нужно прикладывать усилия для повышения качества жизни людей в регионе.
"Предстоит приложить серьезные усилия, чтобы кардинально повысить качество жизни людей в дальневосточных регионах, создать комфортную и безопасную городскую среду, решить инфраструктурные, экологические проблемы", - сказал глава государства.
Кроме того, по словам Путина, на Дальнем Востоке нужно "придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан".
Экономика в городах Дальнего Востока
Президент считает важным развивать инфраструктуру и экономику в городах на Дальнем Востоке.
"Ключевым инструментом, своего рода отправной точкой для работы, для приложения ресурсов, являются мастер-планы городов. Как мы договаривались, они должны базироваться на запросах жителей и бизнеса, включая не только градостроительные решения, например, ввод в строй жилых домов, благоустройство парков и скверов, создание детских садов, школ, поликлиник, больниц, дорог и мостов. Эти задачи должны грамотно сочетаться с развитием экономики в целом, с использованием конкурентных преимуществ городов и территорий", - сказал глава государства.
Он напомнил, что в сентябре 2022 года обсуждался первый мастер-план, подготовленный для Петропавловска-Камчатского. "Его реализация уже одобрена правительством. До 2030 года на развитие города и округа будет направлено почти 150 млрд рублей, по 11 объектам уже определены земельные участки и инвесторы, ведется проектирование", - отметил Путин.
Он обратил внимание, что сейчас на повестке дня еще пять планов. "Речь идет о проектах развития Читы, Южно-Сахалинска, Улан-Удэнской агломерации, Тынды и Северобайкальска", - перечислил президент.