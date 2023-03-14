По словам президента, на их месте построят жилье, соцобъекты и парки

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о планах вывести объекты ФСИН и Минобороны из центров дальневосточных городов, чтобы построить на их месте жилье, социальные объекты и парки.

"Есть специфическая черта городов, о которых мы сегодня говорим. В их центральной части значительные территории занимают объекты Минобороны, ФСИН и других федеральных ведомств", - констатировал Путин, открывая во вторник совещание о реализации программ развития дальневосточных городов.

"Есть предложение о выводе подобных объектов в другие места, чтобы освободившееся пространство использовать для возведения жилья, социальных объектов, парков и так далее", - перечислил он.

Современный Дальний Восток

По словам Путина, Дальний Восток нужно сделать по-настоящему современным и "притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса".

Российский лидер отметил, что за последние десять лет удалось добиться "заметных результатов" в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока.

Президент также напомнил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2021 году было объявлено о запуске большого проекта по развитию дальневосточных городов. Он охватывает все административные центры субъектов и города, где живет более 50 тысяч человек, а также Тынду и Северобайкальск - "важнейшие точки Байкало-Амурской магистрали".

Повышение уровня жизни в регионе

Он подчеркнул, что нужно прикладывать усилия для повышения качества жизни людей в регионе.

"Предстоит приложить серьезные усилия, чтобы кардинально повысить качество жизни людей в дальневосточных регионах, создать комфортную и безопасную городскую среду, решить инфраструктурные, экологические проблемы", - сказал глава государства.

Кроме того, по словам Путина, на Дальнем Востоке нужно "придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан".

Экономика в городах Дальнего Востока

Президент считает важным развивать инфраструктуру и экономику в городах на Дальнем Востоке.

"Ключевым инструментом, своего рода отправной точкой для работы, для приложения ресурсов, являются мастер-планы городов. Как мы договаривались, они должны базироваться на запросах жителей и бизнеса, включая не только градостроительные решения, например, ввод в строй жилых домов, благоустройство парков и скверов, создание детских садов, школ, поликлиник, больниц, дорог и мостов. Эти задачи должны грамотно сочетаться с развитием экономики в целом, с использованием конкурентных преимуществ городов и территорий", - сказал глава государства.

Он напомнил, что в сентябре 2022 года обсуждался первый мастер-план, подготовленный для Петропавловска-Камчатского. "Его реализация уже одобрена правительством. До 2030 года на развитие города и округа будет направлено почти 150 млрд рублей, по 11 объектам уже определены земельные участки и инвесторы, ведется проектирование", - отметил Путин.

Он обратил внимание, что сейчас на повестке дня еще пять планов. "Речь идет о проектах развития Читы, Южно-Сахалинска, Улан-Удэнской агломерации, Тынды и Северобайкальска", - перечислил президент.