Около 27% возводимого в России жилья соответствует "зеленому" критерию энергоэффективности

Стандарт разработал ДОМ.РФ совместно с Минстроем

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Около 27% возводимого жилья в РФ соответствует ключевому критерию "зеленого" строительства - классу энергоэффективности А и выше. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

ГОСТ Р по "зеленому" строительству многоквартирного жилья был принят в РФ в 2022 году. Он включает 81 критерий, в том числе по энергоэффективности, доступности среды и наличию инфраструктуры, использованию возобновляемых источников энергии и инновационных технологий. Стандарт разработал ДОМ.РФ совместно с Минстроем РФ.

"По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в общей сложности в стране возводится более 2 500 домов (около 27% от строящегося жилого фонда) с классом энергоэффективности А и выше, соответствующие ключевому критерию "зеленого" ГОСТ Р", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в России строятся 98 млн кв. м многоквартирного жилья. Из них 30% (31,1 млн кв. м) соответствуют нескольким критериям "зеленого" стандарта, следует из доклада "ESG, декарбонизация и зеленые финансы России 2022", добавили в ДОМ.РФ.

Больше всего "зеленого" жилья возводится сейчас в Москве - 8,4 млн кв. м. На втором месте - Московская область с 4 млн кв. м "зеленого" строительства, на третьем - Свердловская область (1,5 млн кв. м). В ДОМ.РФ отметили, что по числу проектов больше всего "зеленых" у группы компаний "ПИК" (4,2 млн кв. м), группы "Самолет" (1,9 млн кв. м) и "Донстроя" (998 тыс. кв. м).

"Дома, частично соответствующие новому ГОСТ Р, уже можно увидеть на портале наш.дом.рф - они имеют специальную маркировку. Пока это здания, соответствующие нескольким критериям, включая ключевой - энергоэффективность. И хотя "зеленое" строительство не носит массовый характер, отдельные энергоэффективные технологии уже активно используются в проектах, девелоперы сфокусированы на создании здоровой и благополучной среды в жилых комплексах", - процитировали в сообщении директора по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марину Слуцкую.