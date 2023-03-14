Чекунков попросил обеспечить новым жильем до 2030 года бамовцев из аварийных домов

Речь идет об аварийных домах, признанных таковыми по состоянию на 1 сентября 2023 года

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков попросил президента РФ Владимира Путина поддержать предложение об обеспечении новым жильем до 2030 года всех бамовцев, проживающих в аварийных домах, признанных таковым к сентябрю этого года.

"Просим вас поддержать предложение об обеспечении новым жильем до 1 января 2030 года всех бамовцев, проживающих в аварийных домах, признанных таковыми по состоянию на 1 сентября 2023 года", - сказал он на совещании о реализации программы развития дальневосточных городов.

Также он попросил поддержать решения по мастер-планам в части приведения в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог местного значения, газификации Тынды и Северобайкальска.

"В развитии БАМа заинтересован и российский бизнес, поэтому одновременно с модернизацией городов должны быть запущены и корпоративные программы развития малого предпринимательства.

Реализация мастер-планов обеспечит дальнейшее развитие БАМа и повысит качество жизни людей", - резюмировал министр.

Путин в 2021 году поддержал идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением свыше 50 тыс. человек. На Восточном экономическом форуме в 2022 году главе государства был продемонстрирован мастер-план Петропавловска-Камчатского, на его реновацию выделяют 149 млрд рублей.