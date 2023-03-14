Хуснуллин заявил, что финансирование работ по мастер-планам городов ДФО нужно выверить

Говоря о расселении ветхого и аварийного жилья, вице-премьер отметил, что Сахалинская область находится в числе регионов, досрочно выполнивших программу расселения аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Источники и объемы финансирования мероприятий, необходимых для реализации мастер-планов городов Дальнего Востока, необходимо еще раз проработать и выверить. Такое мнение на совещании о реализации программы развития дальневосточных городов высказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Безусловно, это очень хороший подход по мастер-планированию, но по источникам финансирования надо будет еще раз поработать, и <...> еще раз все выверить", - сказал он.

Говоря о расселении ветхого и аварийного жилья, Хуснуллин отметил, что Сахалинская область находится в числе регионов, досрочно выполнивших программу расселения аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года.

"По новой, поддержанной вами программе, мы выделили первые 45 млрд [рублей], которые закончили старую программу. Первые девять регионов вошли в эту программу, в том числе и Сахалин. То есть мы первый опыт отработали, дальше мы договорились, что по мере ее реализации мы еще доработаем законодательные инициативы, будем дорабатывать источники финансирования", - сказал вице-премьер президенту России Владимиру Путину.

Путин в 2021 году поддержал идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением свыше 50 тыс. человек. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2022 году главе государства показали мастер-план Петропавловска-Камчатского, на его реновацию выделяют 149 млрд рублей.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что до следующего ВЭФ Путину планируют показать планы развития всех дальневосточных городов, участвующих в программе, а на самом форуме в сентябре 2023 года доложат об основных мастер-планах - Хабаровска и Владивостока.