Путин поручил аварийное жилье в пяти городах Дальнего Востока расселить к 2030 году

Президент отдельно поручил "продумать, как стимулировать переселение граждан из старых частных домов в многоквартирные дома либо в новые деревянные домостроения"

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым решить проблему расселения аварийного жилья в пяти дальневосточных городах к 2030 году.

"Прошу поддержать региональные программы расселения аварийного жилья, которое будет признано таковым на 1 сентября текущего года", - сказал глава государства на совещании по развитию дальневосточных городов во вторник. По его словам, в Чите, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске, Тынде, Северобайкальске "эту задачу, конечно, надо решать к 2030 году, нужно все для этого сделать".

Путин отдельно поручил "продумать, как стимулировать переселение граждан из старых частных домов в многоквартирные дома либо в новые деревянные домостроения". Он напомнил, что тема деревянного домостроения недавно обсуждалась на совещании по развитию лесопромышленного комплекса.

"В целом для развития жилищного строительства поддерживаю применение механизма комплексного развития территорий в рамках программы "Дальневосточный квартал", - отметил президент. На его взгляд, "это может помочь людям быстрее осваивать и обустраивать свои участки". Глава государства потребовал от кабинета министров "проработать все эти решения".