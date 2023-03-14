Ввод жилья в России в феврале сократился более чем на 17%

По данным Росстата, площадь введенного в эксплуатацию жилья почти 8,3 млн кв. м

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Площадь введенного в эксплуатацию жилья в России в феврале 2023 года сократилась на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, до почти 8,3 млн кв. м. Это следует из материалов Росстата, опубликованных во вторник.

При этом в январе-феврале 2023 года в России ввели в эксплуатацию почти 20,3 млн кв. м жилья, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Разницу компенсировал итог января, когда ввод жилья превысил показатель января 2022 года на 16% и достиг 12 млн кв. м.

Всего, как сообщалось ранее, в январе-декабре 2022 года были введены в эксплуатацию рекордные 102,7 млн кв. м жилья. Так, в январе-феврале 2022 года, согласно данным Росстата, объем ввода жилья в РФ превышал показатели аналогичных месяцев 2021-го на 82-84%. С марта по май разница снизилась до 37% В июне-августе 2022 года ввод жилья в стране был выше июня-августа 2023 года в среднем уже только на 7,2%.

С сентября 2022 года показатели ввода жилья в РФ упали ниже уровня 2021 года: в сентябре на 8% относительно того же месяца 2021 года, в октябре - на 10,6%, а в ноябре - на 63,2%. В завершившем 2022 год декабре ввод жилья был на 17,2% ниже уровня того же месяца 2021 года.