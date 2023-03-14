Хуснуллин поручил регионам представить в Росимущество списки неиспользуемой недвижимости

Вице-премьер подчеркнул, что за 2022 год цели, поставленные перед Росимуществом, достигнуты

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил главам субъектов представить в Росимущество перечни не используемых на их территориях объектов недвижимости.

"В этом году президент поддержал расширение полномочий правительственной комиссии по вовлечению в оборот неиспользованных федеральных земельных участков и поручил проработать новые подходы к управлению федеральным имуществом. Мной дано поручение главам субъектов представить в Росимущество перечни не используемых на их территориях объектов недвижимости. Надо активно этим заниматься, это комплексная работа, и я жду ваших предложений в этой части", - заявил Хуснуллин на коллегии Росимущества.

Вице-премьер подчеркнул, что за прошедший год цели, поставленные перед Росимуществом, достигнуты. "Положительно отмечу увеличение процента верификации сведений реестра федерального имущества. И очень важно, что 2022 год стал для Росимущества прорывным в плане цифровизации", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что в 2023 году перед Росимуществом стоит важная задача по закреплению федерального имущества в новых регионах и призвал работать грамотно, слаженно и оперативно.