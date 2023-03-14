Глава республики Алексей Цыденов также отметил, что прошлый год Бурятия закончила с ростом промпроизводства на 10%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Объемы жилищного строительства в Бурятии выросли в 2022 году на 77%, в 2023 году также продолжается рост. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал глава республики Алексей Цыденов.

"Идет рост строительства. В 2022 году у нас плюс 77%", - сказал он, отметив, что в 2023 году также видится рост и выполняются плановые задачи, в 2024 году также пока не ожидается падения.

При этом глава региона рассказал президенту, что есть некоторое снижение показателей в части ипотечного жилья, "но опять же, если сравнивать в 2019 годом, до ковида, все равно [показатели] в полтора раза выше".

Цыденов также отметил, что прошлый год Бурятия закончила с ростом промпроизводства на 10% и субъектом выполняются задачи по вводу социальных объектов, таких как школы, детские сады, дорожная инфраструктура и объекты здравоохранения и культуры.