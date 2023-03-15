Свыше 10 тыс. жителей ЮЗАО получили современное жилье по программе реновации

Всего в Юго-Западном административном округе новые квартиры по программе реновации получат 117 тыс. жителей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек получили ключи от новых современных квартир по программе реновации на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики в среду.

"Свыше 10 тыс. человек из 65 старых домов получили новые современные квартиры по программе реновации на юго-западе Москвы. При этом почти 70% семей воспользовались бесплатной помощью при переезде - им предоставлены грузчики и автотранспорт для перевозки личных вещей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что еще более 800 человек находятся в процессе оформления необходимых документов и в ближайшее время станут обладателями нового жилья. "На сегодня в ЮЗАО передано под заселение 30 новостроек, еще одна в Черемушках введена в эксплуатацию и готовится к передаче под заселение. Новостройки расположены в районах Академический, Зюзино, Коньково, Котловка, Ломоносовский, Обручевский, Северное Бутово, Черемушки, Южное Бутово", - отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что всего в Юго-Западном административном округе новые квартиры по программе реновации получат 117 тыс. жителей. Предусмотрено расселение 520 домов. Для ее реализации на юго-западе столицы подобраны 50 "стартовых" площадок.