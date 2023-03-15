В ДОМ.РФ оценили потенциал "Дальневосточной ипотеки" с учетом ее продления

Он составляет 20-25 тыс. кредитов, сообщила заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Потенциал выдачи "Дальневосточной ипотеки" с учетом продления этой программы до 2030 года составляет 20-25 тыс. кредитов. Об этом в среду сообщила заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова на онлайн-конференции по теме "Развитие жилищного строительства в ДФО".

"Безусловно, продление программы до 2030 года станет драйвером развития жилищной сферы Дальневосточного округа. По нашим расчетам, это даст порядка 20-25 тыс. дополнительных кредитов - столько семей смогут улучшить жилищные условия благодаря программе", - сказала она.

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать в 2019 году, в конце прошлого года ее продлили до 2030 года. Кредиты предоставляются молодым семьям, участникам программы "Дальневосточный гектар", медикам и педагогам, работающим на Дальнем Востоке, жителям новых территорий России. Заем предоставляется на покупку или строительство жилья по льготной ставке 2%.

По словам Власовой, за все время действия программы "Дальневосточной ипотекой" воспользовались свыше 58 тыс. семей. Они взяли кредиты на сумму порядка 240 млрд рублей.

"Рассчитываем, что предложение и качество жилья будут расти, и оно повысит привлекательность региона", - отметила она, отвечая на вопрос, помогает ли программа остановить отток жителей из ДФО.

В ДОМ.РФ добавили, что за все время за счет льготных ипотечных программ - "Дальневосточной", "Льготной", "Семейной" и IТ-ипотеки в Дальневосточном федеральном округе в новое жилье переехали около 80 тыс. семей.