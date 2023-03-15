Число переданных в собственность Москвы бесхозных объектов сократилось в пять раз

Почти 700 бесхозных объектов передано в собственность города по итогам 2022 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Почти 700 бесхозных объектов передано в собственность города в Москве по итогам 2022 года, это в пять раз меньше, чем в 2018 году, когда была начата работа по данной теме, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"В 2022 году по решению суда признано право города почти на 700 бесхозяйных объектов недвижимости. Этот показатель почти в пять раз меньше, чем четыре года назад, когда город начал вести такую работу", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, с 2018 года город ведет системную работу по выявлению и оформлению в собственность бесхозных объектов - имущества, которое не имеет собственника, он не известен или отказался от своих прав. Это могут быть как отдельные здания, так и элементы инженерной инфраструктуры.

"Бесхозяйные здания, в которые есть свободный доступ посторонним лицам, а также объекты инженерной инфраструктуры, обслуживанием которых никто не занимается, могут создавать угрозу безопасности москвичей. После оформления прав такая недвижимость продается по итогам торгов либо сдается в аренду бизнесу, а объекты инженерной инфраструктуры закрепляются за профильными организациями", - говорится в сообщении.

Выявлением таких объектов занимается Госинспекция по недвижимости на основании обращений горожан, государственных и иных организаций. Бесхозное имущество ставится на государственный кадастровый учет. После этого по истечении года, а в случае постановки на учет линейного объекта - трех месяцев, департамент городского имущества может обратиться в суд с требованием о признании права города на этот объект. В результате сооружения, которые были заброшены, разрушались и представляли угрозу безопасности москвичей, вовлекают в хозяйственный оборот, а объекты инженерной инфраструктуры обслуживаются надлежащим образом.