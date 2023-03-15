Первые дома в рамках программы "Дальневосточный квартал" планируют построить к 2025 году

По словам замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвиры Нургалиевой, сейчас открыт конкурс среди застройщиков для возведения доступного жилья по программе в Биробиджане

ТАСС, 15 марта. Ввод в эксплуатацию первых домов, построенных по программе "Дальневосточный квартал", ожидается к 2025 году. Об этом сообщила в среду заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

"Сейчас ведется конкурс - открыт в Еврейской автономной области. До конца года мы планируем завершить такие конкурсные процедуры по всем регионам Дальнего Востока и уже к 2025 году выйти к эксплуатации первых домов", - сообщила Нургалиева в ходе конференции о развитии жилищного строительства.

В декабре 2022 года был объявлен победитель конкурса застройщиков для возведения доступного жилья по программе "Дальневосточный квартал" в Благовещенске, им стала девелоперская компания "ПИК". Проекты комплексной жилой застройки в рамках программы "Дальневосточный квартал" в Петропавловске-Камчатском будет реализовывать одна из крупнейших компаний региона "СК "Север", дочерняя компания "Юсас-строй".

В марте этого года Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики объявила конкурс застройщиков для возведения доступного жилья по программе "Дальневосточный квартал" в ключевом городе Еврейской автономной области - Биробиджане. Под комплексную жилую застройку в черте Биробиджана выделены 30 га. До 2034 года должны быть поэтапно возведены более 176 тыс. кв. м жилья. Причем не менее 50% от общего объема застройщик должен будет предоставить к выкупу для социальных нужд.

Программа "Дальневосточный квартал" разработана в 2021 году Минвостокразвития РФ для поддержки проектов масштабной застройки в городах на Дальнем Востоке. В частности, она нацелена на создание нового уровня комфортной городской среды и формирование условий для обеспечения жителей новым жильем по справедливой цене. В ее рамках планируется построить жилье для 80 тыс. человек. Всего, по данным Минвостокразвития, застройщики к 2030 году возведут по программе 1,8 млн кв. м жилья.