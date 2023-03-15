Минстрой прорабатывает меры поддержки отечественных производителей лифтов

В ведомстве сообщили, что в рамках программ капитального ремонта будет допущена установка лифтов, которые производятся компаниями из России или стран ЕАЭС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минстрой России прорабатывает меры поддержки отечественных производителей лифтов в рамках программ капитального ремонта. Об этом сообщил в среду главный государственный жилищный инспектор России, заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

"Минстрой совместно с Минпромторгом в целях поддержки отечественных производителей прорабатывают вопрос изменения порядка отбора подрядных организаций по капитальному ремонту и требований по отнесению продукции к отечественной", - сказал замминистра на заседании комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое РФ.

По словам Ересько, будет допущена установка лифтов только российских производителей и лифтов, которые производятся странами - участниками договора о Евразийском экономическом союзе. "Мы пытаемся создать условия, при которых с заводами будет возможно заключение долгосрочных договоров. Это стабилизирует работу предприятий и позволит им строить долгосрочные планы", - пояснил он.