"Зеленый" стандарт капитального ремонта домов разработают в 2024 году

Директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая сообщила, что стандарт "зеленого" капитального ремонта укладывается в задачу Минстроя по повышению энергоэффективности зданий в стране

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Работа над ГОСТом "зеленого" капитального ремонта многоквартирных домов уже ведется, ее планируется закончить в 2024 году. Об этом ТАСС сообщила в четверг директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

"На 2024 год запланирован стандарт для капитального ремонта. Цели и требования документа будут схожи с утвержденным "зеленым" ГОСТ Р для многоквартирных домов с акцентом на повышение энергоэффективности и на качество применяемых материалов", - сказала она.

Слуцкая пояснила, что апеллировать к этому ГОСТу смогут управляющие компании или региональные операторы капитального ремонта, которые будут контролировать процесс ремонта.

"Большая часть жилого фонда [в России] сегодня - это уже введенные дома. Для этих зданий целесообразно повышение энергоэффективности, которая может быть достигнута за счет изменения некоторой части здания при проведении капитального ремонта", - добавила представитель ДОМ.РФ. По ее словам, стандарт "зеленого" капитального ремонта укладывается в задачу Минстроя РФ по повышению энергоэффективности зданий в стране. Этого можно добиться, например, за счет дополнительной теплоизоляции, приборов учета, герметизации внешних стен, современного освещения.

В России с ноября 2022 года действует национальный стандарт ГОСТ Р по "зеленому" строительству для многоквартирных домов. Его разработал ДОМ.РФ совместно с Минстроем РФ. Стандарт добровольный, он включает 81 критерий в 10 категориях: например, требования к энергоэффективности здания, наличию инфраструктуры, качеству материалов, воды и воздуха, архитектуре и планировке. В настоящий момент ДОМ.РФ разрабатывает стандарт "зеленого" строительства частных домов, его планируют вынести на публичные обсуждения.