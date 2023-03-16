Минстрой готов помочь в восстановлении жилья в Сирии после землетрясения

Министерство также приняло участие в сборе гуманитарной помощи для Сирии

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ готовы помогать восстанавливать жилые дома и инфраструктуру, пострадавшие от землетрясения в Сирийской Арабской Республике. Об этом заявил глава ведомства Ирек Файзуллин, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин также отметил готовность российской стороны при необходимости принять участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения и восстановлении объектов жилья и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Об этом министр заявил накануне во время встречи сопредседателей постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Минстрое РФ в рамках визита делегации Сирийской Арабской Республики в Москву. На встрече с сирийской стороны присутствовали министр по делам президентства Сирийской Арабской Республики Мансур Аззам, министр экономики и внешней торговли Мухаммед Самир Халиль, министр финансов Кенан Яги, чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в РФ Башар Джаафари, представители администрации президента, совета министров, министерства иностранных дел и посольства Сирии в РФ.

В ходе встречи российская и сирийская сторона обсудили восстановление аэропортов в городах Дамаск и Алеппо, строительство и модернизацию ТЭС, а также объектов производственной и гражданской инфраструктуры, добавили в пресс-службе Минстроя РФ. В ведомстве напомнили, что сейчас реализуется российско-сирийский проект увеличения мощности и объема перевалки грузов порта Тартус и строительство станции водоподготовки и магистрального водовода в Латакии.

Минстрой РФ также принял участие в сборе гуманитарной помощи для Сирии. В республику планируется отправить технику для разбора завалов, спасательное оборудование, одежду и обувь, лекарства и медицинское оборудование, продукты питания и наборы для приготовления пищи.

"Мы видим в Сирии надежного партнера, проверенного временем, который искренне выстраивает долговременные союзнические отношения с Россией. С глубоким прискорбием мы восприняли известия о разрушительном землетрясении, произошедшем в Сирии в феврале этого года, которое повлекло за собой многочисленные жертвы. <…> Готовы и дальше помогать, и оказывать всестороннюю поддержку для посткризисной реабилитации Сирийской Арабской Республики и восстановления ее экономики", - резюмировал Файзуллин.