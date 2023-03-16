В ДОМ.РФ заявили, что каждый второй частный дом может строиться в России с помощью ипотеки

Директор развития жилищной сферы компании Евгений Квасенков считает, что драйвером этого рынка могут стать домокомплекты высокой заводской готовности

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Каждый десятый частный дом строится в России с помощью ипотеки, а в среднесрочной перспективе может строиться каждый второй. Драйвером этого рынка могут стать домокомплекты высокой заводской готовности, сообщил в четверг директор развития жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков.

"С использованием ипотечных кредитов в стране уже строится каждый десятый частный дом, хотя в среднесрочной перспективе может строиться каждый второй. Принципиальное значение для развития этого сегмента рынка имеет индустриальное домостроение. Именно в широком применении типовых проектов, в том числе домокомплектов высокой заводской готовности, лежат основы для качественного рывка рынка ИЖС", - сказал он на круглом столе "Ипотечное кредитование ИЖС: домокомплекты из легких стальных тонкостенных конструкций".

Использование домокомплектов при ипотечном кредитовании может способствовать уменьшению риска недостаточной ликвидности жилого дома, сокращению периода его экспозиции, а значит - косвенно влияет на снижение ипотечных ставок, отметили участники мероприятия. В частности, в настоящее время в пилотном режиме дисконт к процентной ставке в размере 0,5 п. п. применяет Банк ДОМ.РФ в рамках кредитования ИЖС с использованием домокомплектов.

При этом необходима уверенность, что домокомплект будет правильно смонтирован на строительной площадке с соблюдением всех норм и правил изготовителя, считают в ДОМ.РФ. Для этого эксперты предложили создать общедоступный реестр профессиональных подрядчиков и системы его регулярной верификации. Этот процесс, в частности, возможно организовать на базе суперсервиса "строим.дом.рф".

По статистике ДОМ.РФ, за первые два месяца 2023 года на цели ИЖС в России предоставлено более 6,6 тыс. кредитов на сумму 28 млрд рублей.

О домокомплектах

Домокомплекты, в том числе произведенные из легких стальных конструкций, имеют ряд преимуществ относительно традиционных способов частного домостроения. Среди ключевых - высокая ликвидность, короткие сроки строительства при сохранении качества, а также понятная и прозрачная стоимость.