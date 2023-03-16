Эксперты сообщили, что стоимость съемного жилья в России выросла в среднем за год на 25%

Средняя цена аренды квартиры составила 25 тыс. рублей, рассказали в "Авито.Недвижимость"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Цена долгосрочной аренды жилья в России к февралю 2023 года в сравнении с уровнем того же месяца 2022 года выросла в среднем на 25%, до 25 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщили в "Авито.Недвижимость".

"За месяц цены на аренду квартир в России не изменились, но за год стоимость долгосрочной аренды жилья в стране выросла на четверть (25%) в феврале 2023 года относительно февраля 2022-го. В среднем месячная аренда квартиры в России в феврале 2023 года обходилась в 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Так, значительнее всего выросла цена аренды трехкомнатных квартир - на 33,3%, до 40 тыс. рублей в среднем по России. Стоимость съема двухкомнатных квартир увеличилась на 27,3%, до 28 тыс. рублей. Аренда однокомнатных квартир за год подорожала на 17,6%, до 20 тыс. рублей в месяц, четырехкомнатных и большей площади - на 7,1%, до 150 тыс. рублей в среднем.

По данным аналитиков, больше всего цена аренды квартир выросла в феврале 2023 года против того же месяца 2022 года в Ростове-на-Дону - на 29,4%, до 22 тыс. рублей. На втором месте по удорожанию съемного жилья Воронеж: рост на 21,4%, до 17 тыс. рублей. Третье место разделили Киров и Омск, где цена арендованной квартиры в среднем увеличилась на 20%, до 12 тыс. рублей и 18 тыс. рублей.

При этом за год к февралю 2023 года на 21,7%, до 18 тыс. рублей снизилась средняя стоимость аренды квартиры в Калининграде. В Москве цена съема жилья упала на 21,4%, до 55 тыс. рублей по сравнению с февралем 2022 года, а в Севастополе - на 12%, до 22 тыс. рублей.

О спросе и предложении

На этом фоне объем предложения квартир в аренду в России в феврале 2023 года увеличился на 36,9% по сравнению с февралем 2022 года. Значительнее всего эта динамика отразилась в Москве, где предложение съемного жилья выросло в 2,26 раз.

Спрос на аренду квартир в феврале 2023 года год к году вырос в Томске на 51,7%, в Уфе на 36,3%, в Сочи - на 30,5%. В то время как серьезнее всего он упал в Волгограде (16,7%), в Севастополе (на 7,7%), и Калининграде (на 6,9%).