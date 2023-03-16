Депутат предложил Счетной палате с прокуратурой провести ревизию долгостроев в регионах

Владимир Кошелев подчеркнул необходимость формирования "информации по каждому субъекту"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) предложил Счетной палате совместно с палатами субъектов и при участии прокуратуры провести ревизию долгостроев в регионах.

При обсуждении в четверг отчета о работе Счетной палаты за прошлый год Кошелев обратился к исполняющей обязанности председателя ведомства Галине Изотовой с предложением "провести полноценную ревизию и посчитать долгострои, количество обманутых дольщиков, необходимый объем денежных средств для решения этих проблем и достаточность выделяемых средств в региональном бюджете на эти цели". Эту работу он предложил провести совместно с "палатами субъектов и при участии органов прокуратуры".

Как отметил парламентарий, на сегодняшний день есть четкое понимание, "сколько объектов числятся в федеральном реестре проблемных объектов". "Но с региональными списками по-прежнему неразбериха. Регионы отчитываются, а потом из обращений граждан мы узнаем, что есть еще долгострои, которыми никто не занимается", - сказал Кошелев. Он подчеркнул необходимость формирования "информации по каждому субъекту".

Изотова согласилась взять в работу предложение депутата. "Единственное, необходимо будет определять какое-то количество регионов, на которых [нужно] сфокусировать с участием <...> контрольно-счетных органов нашу работу", - указала она.