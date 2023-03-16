Путин согласился проработать идею о социальной ипотеке для преподавателей в колледжах

Как сообщил президент, такой механизм был бы важен "и для строительного сектора, потому что это дополнительная поддержка"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласен, что стоит проработать идею о социальной ипотеке для преподавателей колледжей, техникумов и других учреждений среднего образования.

"Что касается возможности предоставления социальной ипотеки преподавателям, работающим в сфере подготовки специалистов среднего звена. У нас там работает где-то около 500 тыс. человек в целом - 500 с лишним. И средний уровень заработной платы там, так скажем, не самый высокий: где-то 47 с небольшим тысяч в среднем. Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей, а нам здесь нужны квалифицированные люди, социальная ипотека была бы важна", - сказал он, выслушав соответствующее предложение на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам Путина, такой механизм был бы важен "и для строительного сектора, потому что это дополнительная поддержка". "Но это, разумеется, все нужно проработать. Это связано с бюджетными ограничениями и с тем, что бюджет сверстан. Но на будущее надо посмотреть, что можно сделать", - добавил президент, поручив правительству проработать это.

При этом руководитель регионального отделения РСПП в Тверской области Андрей Дмитриев, который и высказал идею, назвал другое число педагогов в "профтехе": по его словам, таких преподавателей в стране всего 40 тыс. "Это очень важно - 40 [тыс.] или 500 [тыс.]. От этого зависят деньги, которые нужно выделять на эти цели. Когда мы скажем, что только 40 [тыс.], а все остальные 450 тыс. к этому вроде как не имеют отношения, здесь могут возникнуть проблемы, поэтому нужно обязательно с этим разобраться", - заметил в ответ Путин.

Цифру в 40 тыс. человек подтвердил и глава Минпросвещения Сергей Кравцов. На что президент с улыбкой отреагировал: "Он хочет, чтобы ипотека была. А если сейчас у [руководителя Минфина Антона] Силуанова спросить, он скажет - миллион". В завершение дискуссии глава государства вновь обратил внимание на то, как важно определить точное число таких педагогов.

"Если мы скажем, что их только 40 [тыс.], а остальные так или иначе причастные к этому делу будут чувствовать себя чужими на этом празднике жизни, общего удовлетворения это может и не принести. Короче, над этим нужно подумать как следует", - подытожил Путин.