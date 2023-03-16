Путин поручил создать программу льготного найма жилья для сотрудников ОПК

Президент также поручил обеспечить софинансирование программы за счет федеральных средств, в том числе для субсидирования расходов по оплате жилья

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил сформировать программу, которая позволит предоставлять сотрудникам оборонных предприятий наемное жилье на льготных условиях. Такой пункт содержится в перечне поручений, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

"Обеспечить утверждение и реализацию программы предоставления работникам организаций оборонно-промышленного комплекса наемного жилья на льготных условиях, предусмотрев строительство такого жилья или приобретение его на стадии строительства в высокой степени", - говорится в одном из пунктов перечня.

Делать это планируется прежде всего в городах, в которых расположены значимые предприятия и научно-исследовательские институты оборонно-промышленного комплекса. Глава государства также поручил обеспечить софинансирование программы за счет федеральных средств, в том числе для субсидирования расходов по оплате жилья.

Доклад по этой теме Путин ждет до 1 июля 2023 года, далее - раз в год.