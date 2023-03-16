16 марта, 14:36

Путин к 1 декабря ждет доклад о выделении средств на жилищные сертификаты молодым ученым

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил выделить в 2023-2025 годах дополнительные средства на выдачу жилищных сертификатов молодым ученым. Доклад об этом он ждет до 1 декабря, говорится на сайте Кремля.

"В рамках реализации комплекса мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" предусмотреть в 2023-2025 годах ежегодное выделение из федерального бюджета дополнительных средств на выдачу государственных жилищных сертификатов молодым ученым", - говорится в одном из пунктов опубликованного в четверг перечня поручений.

Отмечается, что доклад по этой теме должен быть представлен до 1 декабря, далее - один раз в год. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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