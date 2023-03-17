ЦБ не устраивает предложение Минстроя об ипотеке от застройщиков под 3-4%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что это предложение не решает фундаментальных проблем с наценками на жилье

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России не согласен с предложением Министерства строительства об ипотеке от застройщиков под 3-4%, так как оно не решает фундаментальных проблем с наценками на жилье. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Действительно, Минстрой предлагал вариант 3-4%, нас оно не устраивает. Он сохраняет ровно те же фундаментальные недостатки, ведет к той же наценке на стоимость жилья. Пусть чуть меньших размеров, но человек оказывается в такой же ситуации: он получил жилье на первичном рынке, которое на следующий же день стало дешевле, он его продать не может, не на 30% дешевле, но на 10-20%, но тут та же ситуация, и банк с этим залогом остается. Мы не считаем это рабочим вариантом. Дискуссии мы ведем с осени, уже мы все аргументы эти знаем. Но хотелось бы заметить, что это в компетенции Банка России, мы принимаем решение соответственно нашей компетенции", - сказала она.